O Metz reduziu ainda mais a probabilidade do Lyon qualificar-se para uma competição europeia na próxima época ao vencer este domingo a equipa de Peter Bosz por 3-2, em jogo da 36.ª jornada da liga francesa. Um triunfo que permite também à equipa da casa continuar a acreditar na manutenção.

O Lyon já tinha ficado afastado da luta pelo pódio, o objetivo traçado no início da época, depois da vitória do Monaco, na sexta-feira, frente ao Lille (1-2), mas o desaire deste domingo deixa a equipa no sétimo lugar, já a cinco pontos do Estrasburgo que ocupa o lugar que dá acesso à Liga Conferência na próxima época.

O Metz, que ainda acredita na continuidade no primeiro escalão, entrou mais forte no jogo e chegou ao intervalo já a vencer por 2-1. Pajot abriu o marcador aos 26 minutos, enquanto Didier Zé aumentou a vantagem aos 40, antes de Dembelé reduzir a diferença aos 43.

Já na segunda parte, o Lyon ficou reduzido a dez, aos 68 minutos, por expulsão de Thiago Mendes, mas ainda chegou ao empate, aos 84, com novo golo de Dembelé.No entanto, já em tempo de compensação, Boulaya marcou o golo da vitória que permite ao Metz ficar a apenas três pontos do Saint Étienne que ocupa o lugar de play-off a duas jornadas do fim.