Michel Platini foi alvo de um assalto esta sexta-feira de madrugada, na sua residência situada nos Bouches-du-Rhône, nos arredores de Marselha. O antigo internacional francês terá acordado por volta das 5h30 da manhã ao ouvir ruídos no exterior da sua casa — momento em que se apercebeu da presença de um intruso.

Segundo avança a estação francesa RTL, Platini viu pela janela um homem encapuzado e vestido de preto junto à sua varanda. O suspeito acabou por fugir de imediato.

Após inspecionar a casa, Platini notou sinais claros de arrombamento, nomeadamente numa construção no jardim, onde guarda parte dos troféus e medalhas conquistados ao longo da carreira. Foi aí que percebeu que cerca de vinte desses galardões tinham sido roubados.

As autoridades locais já confirmaram a abertura de um inquérito por furto agravado com arrombamento, segundo informações do Ministério Público de Marselha, citadas pela mesma fonte.

Apesar do susto, Michel Platini não sofreu quaisquer ferimentos durante o assalto. A investigação está agora nas mãos da polícia local, que já está a analisar o local do crime e a recolher indícios que permitam identificar o autor ou autores do roubo. O valor dos bens furtados ainda está a ser avaliado.