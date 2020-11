O Mónaco venceu este domingo o Nice, por 2-1, em jogo da décima jornada da Liga francesa.

No dérbi da Côte d’Azur, foram os monegascos, com Gelson a titular, a entrar melhor na partida: aos 23 minutos, Axel Disasi abriu o marcador, após assistência de Youssouf Fofana.

No segundo tempo, aos 53 minutos, Sofiane Diop fez o 2-0 para a formação orientada por Nico Kovac. O máximo que o Nice conseguiu fazer foi reduzir para 2-1, aos 69 minutos, por Lees Melou, numa altura em que Rony Lopes já estava em campo.

No Mónaco, que com este resultado sobe ao quinto lugar, Florentino Luís foi lançado a dez minutos do final. Já o Nice está na sétima posição.

Já o Angers goleou na deslocação ao terreno do Nimes, por 5-1. O português Pereira Lage foi titular e marcou o primeiro golo do conjunto forasteiro logo no primeiro minuto. Bahoken (23m e 56m), Diony (82m) e Cabot (82m) fizeram os restantes golos dos comandados de Moulin. Para o Nimes, marcou Koné, aos 90+1m.

Nos outros jogos da tarde , Lens e Reims empataram a quatro bolas, o Nantes vencen na casa do Lorient por 2-0 e o Metz empatou (1-1) na receção ao Dijon.