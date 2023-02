O Mónaco somou este domingo a segunda vitória consecutiva no campeonato francês, ao vencer, na jornada 22, em casa do Clermont, por 2-0.

Guillermo Maripan, aos três minutos, e Breel Embolo, aos 15m, decidiram o encontro muito cedo para os monegascos, que contaram com Gelson Martins nos últimos minutos.

O Mónaco segue assim no quarto lugar da tabela classificativa, ao passo que o Clermont é 11.º classificado.

Já o Nantes, com o benfiquista João Victor no onze inicial, venceu em casa do Ajaccio, por 2-0.

Evann Guessand e Ludovic Blas, aos 64 e 89 minutos, fizeram os golos da partida.

No Ajaccio, Victor Lebas, luso-francês de apenas 18 anos, fez a estreia na Ligue 1, ele que já tinha atuado num jogo de Taça. O jovem defesa é internacional pela Seleção Nacional de sub-19.

Nos outros jogos do dia, Auxerre e Reims não saíram do nulo, resultado que se verificou também no Lorient-Angers. O Estrasburgo venceram em casa do Montpellier, por 2-0.