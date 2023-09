A 6.ª jornada da liga francesa arrancou com um novo líder, com o Nice a ir ao Estádio Louis II bater o Monaco por 1-0 e a destronar o vizinho do topo da classificação. Um dérbi da Côte d’Azur com a equipa da casa a desperdiçar dois penáltis antes de sofrer o golo da derrota já em tempo de compensação.

Um resultado muito difícil de digerir para o Monaco que tinha começado o jogo como líder destacado da liga francesa e teve oportunidades suficientes para reforçar essa posição, com natural destaque para as duas grandes penalidades desperdiçadas por Balogun, uma em que cada uma das partes.

Logo aos 9 minutos, Lotomba fez falta sobre Russe, mas Bulka defendeu o remate de Balogun desde a marca dos onze metros. Mesmo em cima do intervalo, Balogun esteve quase a redimir-se com uma cabeçada que levou a bola ao ferro.

O avançado norte-americano voltou a ter uma nova oportunidade soberana logo a abrir a segunda parte, na sequência de um novo penálti para o Monaco, desta vez a punir uma falta de Sanson sobre Minamino, mas Bulka voltou a destacar-se entre os postes e manteve o nulo intato.

O jogo seguiu intenso até aos instantes finais e, já em tempo de compensação, o Nice gelou o Estádio Louis II com o golo que ditou o resultado final. Servido por Bard, Boga ligou o turbo, foi por ali fora e bateu Phillipp Kohn.

Com esta vitória, o Nice ultrapassa o Monaco na classificação da liga francesa e chega ao primeiro lugar, com 12 pontos, mais um do que o vizinho e mais dois do que o Brest que, este sábado, recebe o Lyon.