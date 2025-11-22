Paul Pogba regressou à competição neste domingo ao fim de 811 dias afastado da competição. O médio francês, que cumpriu uma longa suspensão por doping que lhe colocou em risco a carreira, entrou aos 85 minutos na visita do Mónaco a casa do Rennes.

Quando entrou em campo, numa altura em que os monegascos já perdiam por 4-0, Pogba fez história ao tornar-se no primeiro futebolista a estrear-se na Liga francesa após somar mais de 50 internacionalizações pela seleção gaulesa.

Quanto ao jogo, o Rennes chegou à vantagem aos 20 minutos por intermédio de Ait Boudlal. Praticamente a abrir a segunda parte, Mahdi Camara dobrou a vantagem dos anfitriões, que ficaram ainda mais confortáveis pouco depois da hora de jogo, quando Zakaria viu o vermelho direto e deixou o Mónaco em inferioridade.

E o Rennes aproveitou para disparar para a goleada com golos de Embolo e de Blas, este na convesão de um penálti pouco antes de Pogba ser lançado na partida ao minuto 85.

Foi já com o médio em campo que os monegascos reduziram por Mika Biereth.

Com este resultado, o Rennes ultrapassou o Mónaco na Liga francesa. Tem agora 21 pontos (está no 5.º lugar à condição), mais um do que a equipa do principado, que caiu para o 8.º posto.