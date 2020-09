O Mónaco venceu o Estrasburgo, por 3-2, este domingo, num encontro em que os monegascos terminaram reduzidos a nove jogadores.Ainda com Florentino fora das opções de Niko Kovac, a equipa da casa colocou-se a vencer à passagem do minuto nove, por intermédio de Ben Yedder. Em cima do intervalo, Ruben Aguilar aumentou a vantagem do Monaco.

Logo no recomeço da partida, Mehdi Chahiri reduziu a vantagem para o Strasbourg, mas Ben Yedder voltou a colocar os monegascos com dois golos de vantagem, aos 53 minutos.

Até ao final do encontro, Aurélien Tchouameni, por acumulação de amarelos, e Axel Disasi, por vermelho direto - depois de cometer uma grande penalidade -, foram expulsos.

Ludovic Ajorque ainda reduziu para 3-2 da marca dos 11 metros, mas não foi suficiente para evitar a terceira vitória do Monaco em cinco jornadas, na Liga francesa.

Resultados dos jogos deste domingo na Ligue 1:

Bordeaux 0–0 Nice

Angers 3-2 Brest

Dijon 2-2 Montpellier

Nimes 1-1 Lens