Continua acesa a luta pelo segundo lugar na liga francesa depois do Monaco ter batido o Toulouse, este sábado, por 2-0, voltando a fugir ao Marselha e ao Lille na perseguição ao líder Paris Saint-Germain que, na véspera, escorregou na visita ao Auxerre (0-0).

Depois das derrotas consecutivas diante do Marselha (1-2) e Benfica (2-3), o Monaco voltou a sorrir este sábado, a jogar em casa. Depois de uma primeira parte desinspirada e sem golos, a equipa comanda por Adi Hutter cresceu no segundo tempo e chegou à vantagem, aos 50 minutos, por Singo. A vitória ficou depois confirmada, aos 82 minutos, com um segundo golo marcado pelo suíço Embolo.

Com esta vitória, o Monaco volta a destacar-se no segundo lugar, com mais três pontos do que o Marselha, que este domingo visita o Saint Étienne, e do que o Lille, ficando a apenas cinco pontos do líder Paris Saint-Germain.

Entretanto, também este sábado, o Lyon foi ao campo do Angers vencer por 3-0, com golos de Tagliafico (26m), Cherki (55m) e Mikautadze (88m).

Uma referência ainda para o Nice que recebeu e bateu o Le Havre por 2-1. Neste jogo, Laborde abriu o marcador, aos 55 minutos, na conversão de uma grande penalidade, enquanto Bounani (75m) aumentou a vantagem para a equipa da casa, antes dos visitantes reduzirem a diferença, por Lloris, já no período de compensação.

