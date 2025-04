O Montpellier anunciou esta segunda-feira o afastamento da equipa técnica liderada por Jean-Louis Gasset depois de uma série negra de nove derrotas consecutivas que empurraram o histórico clube para o último lugar da liga francesa.

«De comum acordo, o Montpellier e Jean-Louis Gasset decidiram hoje pôr fim à missão que lhe foi confiada», anunciou a formação do sul de França em relação ao treinador que tinha regressado ao clube em outubro passado.

A seis jornadas do fim, e com 18 pontos em disputa, o Montpellier é o lanterna-vermelha, com somente 15 pontos, a distantes 11 do 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção/subida.

Antes da derradeira derrota, em casa, ante o também aflito Le Havre (0-2), Gasset, de 71 anos, já tinha admitido não ter «a certeza de terminar a época» no comando técnico.

A 16 de março, após o desafio frente ao Saint-Etienne, interrompido aos 57 minutos pelo árbitro François Letexier devido a incidentes nas bancadas, o técnico já se questionava sobre a continuação da sua «missão falhada», mas o presidente Laurent Nicollin manteve-o, então, no cargo.