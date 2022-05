Vinte e um anos depois, o Nantes voltou a conquistar a Taça de França, ao vencer o Nice por 1-0.

Blas, capitão do Nantes, apontou o único golo do jogo, aos 47 minutos na conversão de uma grande penalidade.

No trajeto até à final, o Nice tinha eliminado o PSG (detentor do título) e o Marselha, mas no encontro decisivo não conseguiu superar a solidez defensiva do Nantes.

Esta é a quarta Taça de França do palmarés do Nantes, depois de 1979, 1999 e 2001.

Este jogo, refira-se, ficou marcado pela arbitragem de Stéphanie Frappart, que se tornou na primeira mulher a dirigir uma final desta competição.

Antes da partida registaram-se confrontos entre cerca de meio milhar de «ultras» do Nice e a polícia de choque junto à avenida Daumesnil, a alguns quilómetros do Stade de France, palco do encontro.