Conheceu-se esta quarta-feira mais um episódio da rivalidade pessoal entre Neymar, jogador do Paris Saint-Germain, e Álvaro González, defesa do Marselha.

Os parisienses bateram a equipa de Villas-Boas na final da Supertaça e Neymar marcou, de penálti. Nos festejos, o brasileiro celebrou a fazer caretas, que, percebe-se agora, eram provocação para González.

Nas redes sociais, Neymar partilhou uma foto desse momento, com uma mensagem para o espanhol. «Rei [roi em francês], Álvaro, né?», escreveu o 10 do PSG.

O jogador do Maselha não deixou o brasileiro sem resposta: «Os meus pais ensinaram-me a deitar fora o lixo», escreveu, ilustrando a mensagem com uma fotografia na qual aparece com a mão em cima da cabeça do craque do PSG.

Uma reação que motivou nova resposta de Neymar, desta vez em castelhano. «Esqueceu-se de como se ganham títulos.»

Mas o bate-boca não ficou por aqui e, já de madrugada, Álvaro referiu-se ao rival como «sombra eterna do rei» Pelé. Tal como antes, não ficou sem resposta: «E tu minha! Tornei-te famoso. Não tens de quê, fenómeno.»

Recorde-se que Neymar acusou Álvaro González de racismo após o PSG-Marselha de setembro.

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

Y se olvido cómo gana TÍTULOS 🤣🤣🤣🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) January 14, 2021

L'ombre éternelle du roi 🧟‍♂️😂 pic.twitter.com/VjbObGR1mh — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 14, 2021

Y tú la mia 🤣 te hizo famoso.. de nada fenômeno 🤣🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) January 14, 2021