Jeff Reine-Adelaide sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, lesão que o deixará afastado dos relvados durante largos meses.

Em comunicado, o Nice demonstrou total apoio ao médio de 23 anos, assumindo que este «é um teste difícil de enfrentar». O jogador será agora operado em Lyon.

Refira-se que Reine-Adelaide lesionou-se com gravidade na derrota do Nice em casa do Mónaco, na quarta-feira. Nos descontos da partida, o francês caiu no relvado após um lance disputado com um adversário e logo aí teve noção da gravidade da lesão.

Veja a lesão de Adelaide no vídeo acima associado (imagens sensíveis).