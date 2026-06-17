O Nice anunciou esta quarta-feira uma remodelação total da sua estrutura diretiva que inclui a troca do atual presidente, bem como a saída do treinador Claude Puel que, contratado na ponta final da temporada, salvou o clube da despromoção.

A época negativa do clube da Côte d’Azur já tinha ditado a saída do diretor desportivo Florian Maurice, mas o clube foi mais longe na sua análise e decidiu levar a remodelação até ao presidente do clube, Jean-Pierre Rivère, que vai ceder o lugar ao vice-presidente Maurice Cohen, mas a remodelação também atinge a equipa técnica de Claude Puel.

«A passagem de Claude Puel como treinador da equipe principal chegou ao fim. A INEOS e o OGC Nice gostariam de expressar sua sincera gratidão pelo seu trabalho nos últimos meses. Chegando em um momento particularmente desafiador, ele ajudou a salvar o clube da despromoção e permitiu que o Nice encarasse o futuro numa posição mais favorável. Assim como a sua primeira passagem pelo clube, Claude Puel assumiu a responsabilidade num momento crucial da história do Nice, colocando sua experiência, compromisso e dedicação ao serviço do bem coletivo», destaca o clube em comunicado.

O Nice, que na época passada contou com Tiago Gouveia, por empréstimo do Benfica, anuncia ainda que já está a preparar a temporada 2026/27, «com o objetivo de construir um projeto ambicioso, coerente e sustentável que sirva o Nice e os seus adeptos».