Maurice Cohen não poupa nas palavras em relação a Terem Moffi, considerando que o avançado que na época passada esteve cedido ao FC Porto, está na lista de jogadores para vender. O novo diretor desportivo do clube francês, Roger Ricot, vai mais longe e diz mesmo que o clube respeita o jogador, «mas não respeita necessariamente o homem».

O internacional nigeriano regressou ao clube depois de terminado o empréstimo ao FC Porto, mas o clube está a fazer tudo para se desembaraçar do incómodo ativo. «Estamos a aplicar os regulamentos. Ele regressou, estamos a dar-lhe treino, vai treinar com a equipa normalmente», começou por explicar o presidente Maurice Cohen.

«No entanto, está na lista de jogadores que queremos que saiam. Portanto, será certamente transferido para outro clube em algum momento. Não temos jogadores a treinar à parte, portanto ele treinará normalmente, mas está na lista de jogadores que queremos que saiam. O que é certo é que faremos tudo o que pudermos para o transferir», acrescentou o dirigente.

O mal-estar com Terem Moffi já vinha da época passada, por isso é que foi cedido ao FC Porto em janeiro, mas a situação parece ter-se agravado e nem o novo diretor desportivo, Roger Ricort, tem palavras favoráveis ao avançado de 27 anos.

«Não respeitamos necessariamente o homem, mas temos de respeitar o jogador. Para mim, ele (Moffi) fez o que quis. Penso que também sabe que, na minha opinião, não poderá jogar mais pelo Nice. Penso que seria até uma falta de respeito para com os nossos adeptos. Mas, enquanto ele estiver aqui, tentaremos ser justos com ele e com os seus agentes para que se possa preparar normalmente e para que, se tiver de nos deixar, esteja em boa forma física. Apertaremos as mãos, desejaremos boa sorte um ao outro, e será uma desilusão», destacou também Ricort.