Além de ter recebido a distinção de melhor jogador jovem da época na Liga francesa, Nuno Mendes integra ainda o onze ideal da Ligue 1 para o Sindicato de Jogadores Profissionais de França.

O lateral-esquerdo internacional português, ex-Sporting, é um dos quatro representantes do PSG, a par de Achraf Hakimi e, claro, de Lionel Messi e Kylian Mbappé.

No onze está ainda outro nome bem conhecido do futebol português: o ex-FC Porto Chancel Mbemba, do Marselha.

Ao todo, são apenas quatro as equipas com jogadores na equipa do ano: além do PSG o sensacional Lens (2.º classificado) tem também quatro representantes. Segue-se o Marselha, com dois, e o Nice, com um.