O Paris Saint-Germain informou que Nuno Mendes vai ter de ser sujeito a uma intervenção cirúrgica.

Em comunicado, os parisienses referem que o tempo estimado da paragem do internacional português é de quatro meses.

Na mesma nota, o PSG adianta ainda que o departamento médico resolveu avançar para a operação, que será realizada na Finlândia, «após novos exames e um novo estudo aprofundado da situação de Nuno Mendes».

O lateral-esquerdo formado no Sporting não joga desde o final de abril, quando se lesionou com gravidade num tendão da coxa direita num jogo com o Lorient.

(artigo atualizado)