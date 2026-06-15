O Angers, do principal escalão francês, anunciou a contratação de Anthony Lopes. O guarda-redes internacional português, de 35 anos, assinou contrato por duas temporadas, até junho de 2028, ficando ainda prevista uma época adicional.

Formado no Lyon, Anthony Lopes construiu praticamente toda a carreira no clube, onde se estreou pela equipa principal na temporada 2012/13, e acabou por tornar-se numa das figuras mais marcantes da história recente do clube francês.

Ao longo de mais de uma década no emblema lionês, o guardião somou 378 jogos na Ligue 1, registando 123 partidas sem sofrer golos, números aos quais juntou ainda 74 encontros nas competições europeias.

Internacional por Portugal desde março de 2015, Anthony Lopes integrou também o grupo que conquistou o histórico título do UEFA Euro 2016 em França.

Na segunda metade da temporada 2024/25, o guardião mudou-se para o FC Nantes, onde realizou 51 partidas ao longo de época e meia.