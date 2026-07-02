O Auxerre confirmou esta quinta-feira a contratação em definitivo de Danny Namaso, que estava emprestado pelo FC Porto desde o verão passado.

O clube francês tinha uma opção de compra prevista no acordo de empréstimo, de cinco milhões de euros, caso garantisse a manutenção, o que se verificou, e o avançado de 25 anos assinou um contrato válido até junho de 2029. Na época passada, Namaso marcou três golos e somou ainda três assistências.

No comunicado oficial, o Auxerre destacou o impacto do avançado desde a chegada ao clube, considerando que Namaso se tornou «um elemento essencial da equipa» e um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos, sublinhando ainda que o perfil do futebolista «se enquadra perfeitamente nos valores do clube».

Com a transferência definitiva, chega ao fim a ligação de Namaso ao FC Porto, clube que representava desde 2020, depois de ter sido contratado Reading.