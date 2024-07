Patrick Vieira está de saída do Estrasburgo, anunciou esta quinta-feira o emblema francês.

Em comunicado, o clube informa que as duas partes tomaram a decisão de «comum acordo».

Contratado há um ano, Vieira fez 38 jogos no comando técnico do Estrasburgo, com 13 vitórias. Guiou ainda a equipa ao 13.º lugar na Ligue 1.