O Mónaco oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Filipe Luís para o cargo de treinador principal.

O técnico brasileiro, de 40 anos, assinou contrato válido até junho de 2028 e sucede no comando da equipa do Principado, iniciando um novo ciclo no clube francês.

Depois de uma curta, mas muito bem-sucedida carreira como treinador do Flamengo, Filipe Luís chega ao futebol europeu com um currículo recheado de conquistas. Em duas temporadas ao leme da equipa principal do emblema carioca, conquistou a Taça do Brasil, uma Supertaça do Brasil, o Campeonato Carioca, o Brasileirão e a Taça Libertadores.

Enquanto jogador, Filipe Luís construiu uma carreira de enorme prestígio, destacando-se sobretudo ao serviço do Atlético de Madrid, onde realizou 333 jogos sob o comando de Diego Simeone, conquistando uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e duas Ligas Europa. Pelo Chelsea, venceu a Premier League em 2015, orientado por José Mourinho, antes de regressar ao Flamengo, onde encerrou a carreira e voltou a erguer duas Taças Libertadores.

Filipe Luís chega ao Mónaco acompanhado pelo treinador-adjunto Ivan Palanco e pelo preparador físico Diogo Linhares, ambos membros da sua equipa técnica no Flamengo.

Há ainda a curiosidade de os monegascos defrontarem o Sporting no próximo troféu Cinco Violinos, o jogo de apresentação dos leões aos adeptos.