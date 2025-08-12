França
OFICIAL: Ilya Zabarnyi deixa Bournemouth e reforça PSG
Defesa-central ucraniano custou perto de 66 milhões de euros
RC
O Paris Saint-Germain anunciou a contratação de Ilya Zabarnyi ao Bournemouth.
Aos 22 anos, o defesa ucraniano deixa Inglaterra e ruma a França, assinando um contrato válido até 2030.
De acordo com Fabrizio Romano, insider de transferências, o negócio rende ao Bournemouth cerca de 66 milhões de euros.
O defesa-central é o segundo reforço sonante do PSG para a nova época depois do guarda-redes Lucas Chevalier, contratado ao Lille, e torna-se no primeiro jogador ucraniano da história a vestir as cores do emblema de Paris.
