O Paris Saint-Germain anunciou a contratação de Ilya Zabarnyi ao Bournemouth.

Aos 22 anos, o defesa ucraniano deixa Inglaterra e ruma a França, assinando um contrato válido até 2030.

De acordo com Fabrizio Romano, insider de transferências, o negócio rende ao Bournemouth cerca de 66 milhões de euros.

O defesa-central é o segundo reforço sonante do PSG para a nova época depois do guarda-redes Lucas Chevalier, contratado ao Lille, e torna-se no primeiro jogador ucraniano da história a vestir as cores do emblema de Paris.