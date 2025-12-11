OFICIAL: Luís Castro já não é treinador do Nantes
Técnico português não resistiu aos maus resultados alcançando apenas dois triunfos em 15 jogos
O Nantes oficializou esta quinta-feira o despedimento do português Luís Castro do cargo de treinador da equipa principal.
O técnico de 45 anos fez apenas 15 jogos ao serviço do clube gaulês depois de ter sido contratado em junho deste ano, após uma excelente temporada no Dunquerque.
Luís Castro venceu dois jogos esta temporada e deixa o Nantes na 17.ª e penúltima posição da Liga francesa, em zona de despromoção direta.
Em comunicado, o Nantes já referiu que Ahmed Kantari, antigo treinador-adjunto do clube vai assumir as rédeas da equipa até ao final da presente época.
Leia aqui o comunicado na íntegra do Nantes:
«O FC Nantes anunciou o fim da missão de Luis Castro à frente da equipa profissional. Ele será substituído por Ahmed Kantari até ao final da temporada.
O FC Nantes agradece a Luis Castro e à sua equipa técnica pelo profissionalismo e pela dedicação no seu dia a dia. O Clube deseja a todos uma boa continuação no seu percurso.
Luis Castro será substituído por Ahmed Kantari.
Adjunto de Antoine Kombouaré de janeiro a maio de 2025 no FC Nantes, Ahmed Kantari conhece bem a instituição e uma parte do grupo profissional. Uma vantagem para encontrar rapidamente as chaves para a recuperação do FC Nantes, já a partir de sexta-feira, com a deslocação a Angers.
Ahmed Kantari será apoiado por dois adjuntos - Eric Blahic e Stéphane Mangione -, um preparador físico - Gilles Marambaud - e Faouzi Amzal, que permanece no cargo de treinador de guarda-redes.
O FC Nantes dá as boas-vindas à nova equipa técnica.»
Le Club tient à remercier Luis Castro ainsi que l’ensemble de son staff pour leur professionnalisme et leur implication au quotidien, et leur souhaite à tous une bonne continuation pour la suite de leur parcours. pic.twitter.com/u9rpf01Lme— FC Nantes (@FCNantes) December 11, 2025