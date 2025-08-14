O Lyon treinado por Paulo Fonseca anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o ex-Benfica Matic para a rescisão do contrato.

«Graças à sua experiência, elevado padrão de qualidade e liderança, desempenhou um papel fundamental na recuperação da equipa desde a sua chegada e continuou a afirmar-se como uma peça fundamental na época passada. Um verdadeiro profissional, afirmou-se também como uma figura fundamental no balneário e um apoio valioso para os jogadores mais jovens», escreveu o clube gaulês numa nota no site oficial.

O médio sérvio de 37 anos estava há duas temporadas no Lyon, clube onde realizou 58 jogos e apontou um golo e uma assistência.

Matic tinha contrato válido até 30 de junho de 2026.

