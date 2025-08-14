OFICIAL: Lyon de Paulo Fonseca anuncia saída de Matic
Clube francês anunciou rescisão amigável com ex-Benfica que tinha contrato até 2026
O Lyon treinado por Paulo Fonseca anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com o ex-Benfica Matic para a rescisão do contrato.
«Graças à sua experiência, elevado padrão de qualidade e liderança, desempenhou um papel fundamental na recuperação da equipa desde a sua chegada e continuou a afirmar-se como uma peça fundamental na época passada. Um verdadeiro profissional, afirmou-se também como uma figura fundamental no balneário e um apoio valioso para os jogadores mais jovens», escreveu o clube gaulês numa nota no site oficial.
O médio sérvio de 37 anos estava há duas temporadas no Lyon, clube onde realizou 58 jogos e apontou um golo e uma assistência.
Matic tinha contrato válido até 30 de junho de 2026.
Nemanja Matić et l’OL mettent fin à leur collaboration 🤝— Olympique Lyonnais (@OL) August 14, 2025
Merci pour tous les moments forts, Nemanja 🙌🔴🔵
Bon vent pour la suite ⚽️💫