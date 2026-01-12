OFICIAL: Mamadou Sakho termina a carreira aos 35 anos
Internacional francês dedica a carreira, em especial, ao PSG. Também passou por Liverpool e Crystal Palace
Sem jogar desde novembro, Mamadou Sakho anunciou o fim da carreira profissional aos 35 anos. Na noite desta segunda-feira, o defesa central revelou a decisão no estádio do PSG, à margem do dérbi na Taça contra o Paris FC.
«É um grande prazer regressar ao meu estádio. Quero agradecer a todos pela minha carreira e anunciar que me vou retirar», disse aos jornalistas.
Parisiense de gema, Mamadou Sakho fez formação no PSG. Indiscutível na equipa principal, reforçou o Liverpool em 2013, passando também por Crystal Palace e Montpellier. Os últimos jogos aconteceram na Geórgia, com as cores do Torpedo Kutaisi.
Num percurso de alguns percalços e desentendimentos, vestiu a capa de herói nacional a 19 de novembro de 2013, quando iniciou a reviravolta francesa contra a Ucrânia (3-0, 3-2 no agregado), permitindo aos gauleses competirem no Mundial 2014.
Curiosamente, o defesa apenas conquistou títulos no futebol francês: campeonato (dois), Supertaça, Taça e Taça da Liga.
