Eric Mangala reforçou este sábado à nova equipa técnica do Saint-Étienne que vai ser liderada por Ian Cathro com quem o antigo central já tinha trabalhado no Estoril, ainda como jogador, nas temporadas de 2023/24 e 2024/25.

O treinador escocês apresentou-se este sábado no centro de treinos do clube francês já com a equipa técnica completa, incluindo, além de Mangala, o norte-americano Bryan Lazaro e o inglês David Le Moël, que já tinham trabalhado com Ian Cathro no Estoril.

No caso de Mangala trata-se de um regresso ao Sait-Étienne, uma vez que o antigo central do FC Porto e do Estoril já tinha representado os Verts por uma temporada, em 2021/22, precisamente antes de regressar a Portugal para assinar pelo Estoril.

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