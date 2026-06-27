OFICIAL: Mangala reforça equipa técnica de Ian Cathro no Saint-Étienne
Antigo central volta a encontrar o treinador escocês com quem trabalhou no Estoril
Antigo central volta a encontrar o treinador escocês com quem trabalhou no Estoril
Eric Mangala reforçou este sábado à nova equipa técnica do Saint-Étienne que vai ser liderada por Ian Cathro com quem o antigo central já tinha trabalhado no Estoril, ainda como jogador, nas temporadas de 2023/24 e 2024/25.
O treinador escocês apresentou-se este sábado no centro de treinos do clube francês já com a equipa técnica completa, incluindo, além de Mangala, o norte-americano Bryan Lazaro e o inglês David Le Moël, que já tinham trabalhado com Ian Cathro no Estoril.
No caso de Mangala trata-se de um regresso ao Sait-Étienne, uma vez que o antigo central do FC Porto e do Estoril já tinha representado os Verts por uma temporada, em 2021/22, precisamente antes de regressar a Portugal para assinar pelo Estoril.
ℹ️ Le staff des Verts se renforce autour de Ian Cathro ! 💚— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 27, 2026
Le nouvel entraîneur stéphanois arrive dans le Forez accompagné de Bryant Lazaro, David Le Moël et Eliaquim Mangala ! 👇