OFICIAL: Marselha anuncia Bruno Genesio como novo treinador
Técnico francês sucede a Habib Beye
Técnico francês sucede a Habib Beye
O Marselha anunciou a contratação de Bruno Genesio para o comando técnico da equipa principal, um dia depois de confirmar a saída de Habib Beye, que permaneceu apenas quatro meses no cargo.
O treinador francês, de 59 anos, deixa o Lille, onde passou as últimas duas temporadas e conduziu a equipa ao terceiro lugar da Ligue 1 em 2025/26, garantindo a qualificação para a Liga dos Campeões.
Em comunicado, o Marselha explica que a chegada de Genesio «se insere no novo ciclo desportivo implementado pelo clube», com o objetivo de «prosseguir o desenvolvimento e reforçar a competitividade ao mais alto nível».
Nas primeiras declarações como treinador do OM, Genesio justificou a decisão de aceitar o convite.
«Escolhi juntar-me ao Olympique de Marselha porque me senti atraído pelo desafio que me foi apresentado. É um clube único, com uma história excecional, uma identidade forte e adeptos apaixonados, cujo amor pelo clube vai muito além das suas fronteiras», afirmou.
𝗟'𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂'𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹'𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 🔵⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2026
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