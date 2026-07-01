O Marselha anunciou a contratação de Bruno Genesio para o comando técnico da equipa principal, um dia depois de confirmar a saída de Habib Beye, que permaneceu apenas quatro meses no cargo.

O treinador francês, de 59 anos, deixa o Lille, onde passou as últimas duas temporadas e conduziu a equipa ao terceiro lugar da Ligue 1 em 2025/26, garantindo a qualificação para a Liga dos Campeões.

Em comunicado, o Marselha explica que a chegada de Genesio «se insere no novo ciclo desportivo implementado pelo clube», com o objetivo de «prosseguir o desenvolvimento e reforçar a competitividade ao mais alto nível».

Nas primeiras declarações como treinador do OM, Genesio justificou a decisão de aceitar o convite.

«Escolhi juntar-me ao Olympique de Marselha porque me senti atraído pelo desafio que me foi apresentado. É um clube único, com uma história excecional, uma identidade forte e adeptos apaixonados, cujo amor pelo clube vai muito além das suas fronteiras», afirmou.

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