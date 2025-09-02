O Marselha anunciou as contratações dos defesas Benjamin Pavard e Nayef Aguerd, fazendo com que os dois jogadores regressem à Liga francesa.

Benjamin Pavard, antigo jogador do Lille e campeão do mundo em 2018 pela seleção francesa, chega proveniente do Inter por empréstimo. Segundo o jornal L'Équipe, o empréstimo contempla uma opção de compra, no final da época, de 15 milhões de euros.

Na temporada passada, o internacional francês de 29 anos, participou em 38 jogos pelo clube italiano, tendo marcado um golo e feito uma assistência.

Nayef Aguerd, ex-Rennes e internacional marroquino de 29 anos, foi contratado ao West Ham e assinou por cinco temporadas, depois de na época transata ter atuado ao serviço da Real Sociedad, por empréstimo do clube londrino, onde realizou 36 jogos em todas as competições. No início desta época, chegou a participar em três encontros ao serviço dos «hammers».