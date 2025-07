O Monaco confirmou esta segunda-feira que vai receber Ansu Fati por empréstimo do Barcelona e apresentá-lo numa cerimónia marcada para o final da tarde de terça-feira, em que o avançado vai distribuir autógrafos entre os adeptos.

«Ansu Fati estará presente nesta terça-feira, 22 de julho, no AS Monaco Village para uma grande sessão de autógrafos com os adeptos», escreve o clube nas redes sociais.

Recordamos que antes do acordo de empréstimo, o jogador de 22 anos renovou com o Barcelona até 2028. Ansu Fati vestiu durante as últimas épocas o 10 do Barça, dorsal que este ano deixou livre para Lamine Yamal.