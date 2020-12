O PSG anunciou neste doningo a rescisão de contrato com Jesé Rodriguez, no site oficial.

De acordo com os parisienses, clube e jogador chegaram a um entendimento por mútuo acordo. O contrato de Jesé, que esteve emprestado ao Sporting na época passada, terminava a 30 de junho de 2021.

Nas últimas semanas, o nome do avançado voltou a estar envolvido em dois escândalos o que, de acordo com a imprensa espanhola, levou a que o PSG ponderasse avançar para a rescisão contratual.

Uma das polémicas teve a ver com a viagem às Ilhas Canárias, de onde é natural, para marcar presença na festa de aniversário da companheira Aurah Ruiz e, desse modo, quebrar o protocolo anti-Covid-19 do clube gaulês. Depois, Jesé voltou a ser notícia por uma relação extraconjugal que levou, de acordo com relatos na imprensa do país vizinho, a uma intervenção policial.

Com 27 anos, Jesé chegou a Paris em 2016, disputou 18 jogos e marcou dois golos pelo PSG, depois de ter despontado no Real Madrid e se figura de proa da cantera merengue.

No Sporting fez 17 jogos e apontou um golo.