O PSG oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Alessandro Longoni, jovem guarda-redes italiano de 18 anos que deixa o Milan e assinou um contrato válido até junho de 2031.

Natural de Como, Longoni fez toda a formação no clube rossonero, ao qual chegou com apenas nove anos. Promovido a profissional em fevereiro de 2024, o guardião de 1,92 metros destacou-se também na UEFA Youth League e é apontado como um dos mais promissores guarda-redes da nova geração italiana.

Internacional por Itália desde os sub-15, Longoni soma já 36 internacionalizações nos vários escalões jovens. Em 2024 conquistou o Campeonato da Europa de sub-17 e, um ano depois, ajudou a seleção italiana a alcançar o terceiro lugar no Mundial de sub-17.