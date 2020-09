O Marselha de André Villas-Boas confirmou esta sexta-feira a contratação de Luís Henrique, jovem avançado de 18 anos, proveniente do Botafogo, numa transferência que custou ao clube francês 12 milhões de euros.

Cumpridos os exames médicos na quinta-feira, o clube oficializou a transferência esta sexta-feira, sem referir a duração do contrato, embora a imprensa francesa adiante que o jogador assinou um vínculo para os próximos cinco anos.

O jovem avançado estreou-se como profissional em dezembro de 2019 pelo Botafogo, realizou 21 jogos e marcou dois golos.

Trata-se do quarto reforço de André Villas-Boas depois das contratações de Pape Gueye, Léonardo Balerdi e Yuto Nagatomo. Luís Henrique vai jogar com o número onze e é uma aposta forte do clube do Vélodrome. «Ele pode jogar em todas as posições do ataque», destacou o diretor desportivo, Pablo Langoria.