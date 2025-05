Empenhado em apoiar a companheira, que recupera de uma encefalite, Will Still comunicou a saída do comando técnico do Lens, apesar de ter contrato válido até 2027.

Na conferência de imprensa que se seguiu à goleada frente ao Mónaco (4-0), na última jornada da Liga francesa, o treinador belga, de 32 anos, confirmou a saída. «Tenho de voltar para casa. Todos sabem o que aconteceu na minha vida, é essa a razão», explicou.

Ao longo desta época, a sua companheira, Emma Saunders, repórter da estação televisiva Sky Sports, foi tratada a um cancro da tiroide e, mais recentemente, foi-lhe diagnosticada uma encefalite, termo que define uma infeção no cérebro.

Aos 32 anos, Will Still virou fenómeno em França pela forma como, na sua primeira experiência como treinador principal, deu a volta a uma temporada que chegou a complicar-se para o Stade Reims, em 2022/2023.

Esta época, assumiu o comando técnico do Lens, que conduziu à oitava posição na Ligue 1 com o terceiro melhor registo defensivo da prova. Sofreu apenas 39 golos, mais três do que o Lille e quatro do que o campeão, PSG.