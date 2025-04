Zoumana Camara é o novo treinador do Montpellier. O antigo jogador do Paris Saint-Germain, Marselha, Inter ou Leeds ocupa o lugar deixado por Jean-Louis Gasset.

O Montpellier, último classificado da liga francesa, tem apenas 15 apenas e sofreu nove derrotas consecutivas. A linha de água está a 12 pontos, numa altura em que faltam seis jogos para o fim do campeonato.

Este é o terceiro treinador da temporada, depois de Michel Der Zakarian e Jean-Louis Gasset.

Como treinador, Camara foi adjunto do PSG e coordenador do centro de formação parisiense. A estreia do técnico de 46 anos está marcada para domingo, no terreno do Angers.