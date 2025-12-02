Os incidentes entre adeptos e jogadores do Nice continuam a provocar ondas de choque no futebol francês. Terem Moffi e Jérémie Boga, dois dos jogadores que foram alvos de agressões, não querem voltar a jogar pelo clube da Côte d’Azur e o próprio treinador, Franck Haise, está determinado em apresentar a demissão.

Segundo os relatos da rádio RMC Sport, Moffi e Boga foram dos jogadores mais massacrados pelos adeptos, quando a equipa regressou ao centro de estágios, logo após o desaire diante do Lorient (1-3). Segundo a rádio francesa, os dois jogadores ficaram com escoriações no corpo e foram também agredidos nas partes íntimas.

Segundo revela também o Nice-Matin, tanto Moffi como Boga estão determinados em não voltar a jogar pelo Nice e vão apresentar queixa junto da polícia, já depois de terem pedido baixa por «incapacidade temporária total» para os próximos dias.

A Liga de Clubes francesa também reagiu com veemência, colocando, desde logo, os seus serviços jurídicos à disposição dos jogadores.

«Esses ataques, completamente inaceitáveis, atentam contra a integridade de todos os envolvidos no futebol e contra os valores do desporto. A LFP anuncia que se unirá às queixas apresentadas pelos jogadores como parte civil, a fim de apoiar integralmente seus esforços e contribuir para que esses graves incidentes sejam devidamente investigados», escreveu a LFP em comunicado.

Os incidentes também deverão provocar baixas na equipa técnica. O treinador Franck Haise terá manifestado à direção o seu desejo de renunciar ao cargo e, segundo a imprensa francesa, está até disposto a abdicar de uma eventual indemnização.

O Nice também divulgou, entretanto, um comunicado no qual diz compreender a «frustração dos adeptos face à sucessão de más exibições», mas também classifica o episódio de violência como «inaceitável».

O Nice, que recebe o Sporting de Braga para a Liga Europa no dia 11 de dezembro (antes, no dia 7, recebe o Angers para a liga francesa), ocupa o 10.º lugar do campeonato, com 17 pontos, sendo a única de 36 equipas sem qualquer ponto somado na fase de liga da Liga Europa. Uma das seis derrotas seguidas que a equipa onde joga o português Tiago Gouveia sofreu foi ante o FC Porto, na passada quinta-feira (3-0) para a prova europeia, entre desaires internos com Lorient (3-1 fora), Marselha (5-1 em casa), Metz (2-1 fora) e PSG (1-0 fora), além de outra derrota para a Liga Europa, ante o Friburgo (3-1 em casa).