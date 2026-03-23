França
Há 26 min
Pablo Longoria deixa presidência do Marselha cinco anos depois
Dirigente espanhol tinha perdido poderes nos últimos tempos
Dirigente espanhol tinha perdido poderes nos últimos tempos
O Marselha anunciou a saída de Pablo Longoria da presidência do clube.
Longoria, de 40 anos, estava no Marselha desde agosto de 2020. Nos primeiros meses ocupou o cargo de diretor-geral para o futebol, mas em fevereiro de 2021 chegou à presidência.
No mês passado, recorde-se, o dirigente espanhol viu serem-lhe retiradas responsabilidades quando Frank McCourt, milionário norte-americano dono do histórico emblema francês, reforçou os poderes de Mehdi Benatia (diretor do futebol). Longoria passou então a ter uma função meramente institucional, sem peso relevante nas decisões do futebol.
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