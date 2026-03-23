O Marselha anunciou a saída de Pablo Longoria da presidência do clube.

Longoria, de 40 anos, estava no Marselha desde agosto de 2020. Nos primeiros meses ocupou o cargo de diretor-geral para o futebol, mas em fevereiro de 2021 chegou à presidência.

No mês passado, recorde-se, o dirigente espanhol viu serem-lhe retiradas responsabilidades quando Frank McCourt, milionário norte-americano dono do histórico emblema francês, reforçou os poderes de Mehdi Benatia (diretor do futebol). Longoria passou então a ter uma função meramente institucional, sem peso relevante nas decisões do futebol.