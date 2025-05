O Paris FC garantiu a subida à Liga francesa, escalão onde competiu pela última vez em 1979.

O emblema da capital francesa empatou fora de casa com o Martigues (1-1), resultado que foi suficiente para selar a promoção, já que o Metz, 3.º a quatro pontos do Paris FC, também não foi além de um empate, a três, na receção ao Rodez.

Na próxima época, o Paris FC vai trocar o Estádio Sébastien Charléty pelo Jean-Bouin, que está separado do Parque dos Príncipes, casa do PSG, literalmente por uma estrada.

A confirmação do regresso do Paris FC à elite do futebol gaulês cria novos desafios, sobretudo na calendarização, que terá de acautelar questões de segurança. Por isso, Paris FC e PSG não deverão jogar, por exemplo, em casa no mesmo dia.

O Paris FC é maioritariamente detido desde 2024 pela família Arnault, a mais rica de França, proprietária do império LVMH, que controla marcas de luxo com a Louis Vuitton, Dior, Moet & Chandon, entre muitas outras. A Red Bull detém 10,6 por cento das ações do clube.