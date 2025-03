Paulo Fonseca admitiu que se excedeu nos protestos junto do árbitro Benoit Millot no decorrer da vitória do Lyon sobre o Brest (2-1), no domingo à noite. O treinador português escreveu uma carta dirigida ao departamento de arbitragem francês garantindo que o seu comportamento foi contrário aos seus princípios de vida.

O treinador do Lyon já tinha pedido desculpa, na entrevista-rápida, logo após o final do jogo, mas esta segunda-feira, mais a frio, escreveu uma carta que enviou por mail para os responsáveis da arbitragem francesa. Em causa está a forma como protestou diante do árbitro, chegando mesmo a encostar-lhe a cabeça.

«Antes de mais, gostaria de apresentar as minhas mais sinceras desculpas ao árbitro Benoit Millot e à sua equipa pelo meu comportamento no domingo. Assumo toda a responsabilidade pelo meu erro, sem querer inventar qualquer desculpa para este gesto irrefletido. Lamento ter tido um comportamento que é contrário aos meus princípios de vida», começa por escrever Paulo Fonseca.

Um pedido de desculpas que o treinador estende depois ao comité de árbitros. «Posso assegurar-vos que, apesar da agressividade com que falei com o Sr. Millot, nunca houve outra intenção que não fosse a de exprimir erradamente o meu desagrado. Gostaria também de pedir desculpa ao comité de árbitros e à Ligue 1», acrescentou.

Apesar dos pedidos de desculpa, Paulo Fonseca não deverá escapar a uma punição do Lyon e vai ser ouvido, já esta quarta-feira, pela comissão de disciplina da liga francesa.