Benjamin Pavard confirmou esta segunda-feira a saída do Marselha, onde estava por empréstimo do Inter, através de uma mensagem publicada nas redes sociais, na qual se despediu do clube e dos adeptos franceses.

«Uma página vira-se hoje com o Marselha», escreveu o internacional francês, que classificou a passagem pelo clube como «uma experiência forte» na carreira e na vida pessoal.

Pavard garantiu ainda que tentou «dar tudo em campo» e representar o emblema francês «com respeito e compromisso».

Na despedida, o defesa agradeceu ao clube, equipa técnica, colegas e adeptos, deixando também uma referência ao balneário.

«Saio com muitas emoções, lições e a memória de um grupo que se manteve unido até ao fim», escreveu.

O defesa francês realizou 37 jogos pelo Marselha, tendo apontado um golo e feito três assistências.

Leia aqui a mensagem de Benjamin Pavard:

«Hoje vira-se uma página com o Olympique de Marseille. Vestir esta camisola será sempre uma experiência marcante na minha carreira e na minha vida. Tentei sempre dar tudo em campo e representar este clube com respeito e dedicação. Parto com muitas emoções, aprendizagens e a lembrança de um balneário que se manteve unido até ao fim. Obrigado ao clube, à equipa técnica, aos meus colegas de equipa e a todas as pessoas que estiveram do nosso lado nesta temporada. Desejo as maiores felicidades ao OM para o futuro.»