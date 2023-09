O Nice emitiu um curto comunicado no qual sobre a situação de Alexis Beka Beka, jogador que ameaçou atirar-se de um viatudo nesta sexta-feira.

«Acima de tudo, estamos aliviados porque tudo terminou bem para o Alexis», pode ler-se numa nota assinada por Jean-Pierre Rivière, presidente do clube francês.

O dirigente fez ainda um apelo. «Continuaremos a respeitar o sigilo médico e pedimos que todos façam também o mesmo e respeitem a sua privacidade. Estamos ao lado dele, tal como todo o clube.»

A polícia local, os bombeiros e um psicólogo do Nice deslocaram-se ao local após Beka Beka ter-se sentado no parapeito do viaduto com mais de 100 metros de altura. Após mais de uma longa hora, o futebolista de 22 anos foi resgatado em segurança, estando nesta altura a receber acompanhamento especializado.