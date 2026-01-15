Proprietário da INEOS baixa preço de venda do Nice
Jim Ratcliffe colocou o clube francês à venda em 2025 por 233 milhões de euros
O proprietário do Nice, o bilionário Jim Ratcliffe, fundador do grupo INEOS, está disposto a baixar significativamente o preço para a venda do clube francês, segundo está a avançar a Bloomberg, depois dos potenciais compradores terem demonstrado pouco interesse em avançar com os 200 milhões de dólares (cerca de 233 milhões de euros) inicialmente pedidos pelo dirigente que também é coproprietário do Manchester United.
Jim Ratcliffe comprou o Nice em agosto de 2019, com promessas de forte investimento, mas o clube tem dado prejuízos todos os anos e, esta época, passa por uma tremenda crise desportiva, afundado no 14.º lugar da classificação da Liga francesa. O clube foi posto à venda em 2025, tem agora novos dirigentes e um novo treinador (Claude Puel), mas não houve, até ao momento, qualquer manifestação de interesse em compra do clube pelos valores inicialmente exigidos.
Segundo está agora a avançar a Bloomberg, grupo media especializado em assuntos financeiros, com base em fontes próximas do processo, Ratcliffe estará disposto em baixar consideravelmente o valor inicialmente exigido, de forma a acelerar o processo de venda do clube.
