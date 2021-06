Gérard Lopez é o novo proprietário do Bordéus, depois de ter chegado a acordo com o clube da liga francesa, que anunciou que o homem que também é proprietário do Boavista apresentou as garantias exigidas pelo conselho de administração.

O acordo entre as duas partes ainda não foi assinado, faltando a apresentação da documentação necessária para concluir o processo que irá permitir que o Bordéus permaneça na Ligue 1, algo que estava em risco devido a um processo de bancarrota.

Recorde-se que o empresário luxemburguês deixou o Lille em dezembro e, em abril, abandonou também os belgas do Mouscron, que se viu afastado do futebol profissional depois de o Tribunal Arbitral do Desporto ter recusado as garantias financeiras apresentadas por Gerard e o clube não ter encontrado alternativa.