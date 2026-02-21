Condenado pelo Tribunal de Trabalho de Paris a indemnizar Kylian Mbappé em 61 milhões de euros, o Paris Saint-Germain optou por não recorrer da decisão decretada.

«Por sentido de responsabilidade e para terminar definitivamente um processo que se arrasta há muito tempo, o clube optou por não prolongar este litígio. O Paris Saint-Germain está agora totalmente focado no futuro, concentrando-se no seu projeto desportivo e no sucesso coletivo», avançou o clube da capital francesa num comunicado enviado à agência noticiosa AFP.

Recorde-se que a 16 de dezembro de 2025 o Paris Saint-Germain foi condenado a pagar quase 61 milhões de euros ao agora jogador do Real Madrid, que reclamava salários, bónus e férias não pagos após o término do seu contrato no verão de 2024.

Na altura, o tribunal do trabalho tornou a sentença imediatamente executória, o que significa que o Paris Saint-Germain tinha de pagar os valores devidos imediatamente, mesmo que decidisse recorrer. O Paris Saint-Germain já tinha transferido 55 milhões de euros, mas faltavam ainda ser pagos €5,9M referentes a férias. Segundo fonte próxima do caso, citada pela agência noticiosa francesa, o Paris Saint-Germain pagou este valor esta semana.

Segundo o clube em que atuam os internacionais portugueses Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Vitinha, e apesar da decisão desfavorável, o tribunal laboral «rejeitou todas as alegações do jogador baseadas em assédio psicológico, trabalho não declarado, requalificação para contrato sem termo, execução contratual abusiva e incumprimento das obrigações de segurança — alegações totalmente infundadas».

E rematou: «O Paris Saint-Germain sempre agiu de boa-fé e com integridade, e vai continuar a fazê-lo. (...) O tribunal do trabalho reconheceu ainda na sua sentença a existência do acordo verbal celebrado entre as partes, sem, contudo, dele retirar conclusões jurídicas.»