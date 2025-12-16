Um tribunal de trabalho francês deliberou a favor de Kylian Mbappé e condenou o Paris Saint-Germain a pagar 61 milhões de euros ao internacional francês que agora milita no Real Madrid. Uma decisão aprovada por unanimidade pelos quatro magistrados que analisaram o processo, mas o clube do Parque dos Príncipes ainda pode recorrer desta decisão.

Um contencioso que se tem vindo a arrastar, com o os advogados do jogador a exigirem uma indemnização de 263 milhões de euros ao PSG que, por sua vez, reclama 440 milhões ao jogador por «má-fé» no processo que levou à sua saída do clube.

Apesar da possibilidade de ainda poder avançar com um recurso, o veredicto agora tornado público é de execução imediata, isto é, o PSG terá de pagar antes de recorrer, pelo menos, é isso que defendem as advogadas do jogador.

«O clube disse que não queria pagar porque estava à espera de uma decisão do tribunal do trabalho. A decisão chegou. O tribunal ordenou a execução provisória, o que significa que o PSG tem de pagar imediatamente. O futebol não teme espaço para a ilegalidade. Espero que o PSG cumpra sem ter de recorrer a um oficial de justiça», destacaram as advogadas Frédérique Cassereau e Delphine Verheyden à saída do tribunal.

Os 61 milhões de euros que o PSG foi condenado a pagar são relativos a salários e prémios em atraso. «O senhor Mbappé respeitou escrupulosamente as suas obrigações desportivas e contratuais ao longo de sete anos, até o último dia. Ele fez tudo o que pôde para evitar litígios, inclusive retirou uma queixa de assédio com o objetivo de apaziguar a situação. No total, ele tem vindo a exigir o pagamento dos seus salários e bónus há mais de dezoito meses», destacam ainda as advogadas do jogador.

O PSG, por seu lado, está a analisar esta decisão do tribunal e vai anunciar, em princípio ainda esta terça-feira, se vai ou não avançar com um recurso.