O Paris Saint-Germain reagiu de forma curta e grossa às declarações polémicas de John Textor, empresário norte-americano que detém o Lyon, sobre Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube campeão de França.

«É uma pena que classe e elgância não possa ser compradas, porque isso teria permitido ao senhor Textor evitar a figura de parvo que fez com as suas declarações grosseiras e ultrajantes contra o nosso presidente, a nossa instituição e os nossos adeptos. Deixem-no voltar ao planeta Terra e a França também para compreender melhor este campeonato que nós tanto amamos», pode ler-se num comunicado enviado à RMC Sport, onde Textor teve uma conversa explosiva com Jérôme Rothen.

Além de ter dito que recusava vender jogador ao PSG, o empresário norte-americano teceu várias acusações a Nasser Al Khelaifi. «Fiquei completamente em choque em julho quando estive numa reunião com presidente para discutir a viabilidade dos direitos televisivos e o presidente, que devia liderar esse encontro, mal abriu a boca. O Nasser é que mediou a reunião e nem sequer lá devia estar, porque é dono de uma empresa televisiva. (...) Sempre que alguém apresentava uma ideia alternativa, o Nasser ladrava, intimidava e fazia bullying. E o presidente da Liga estava simplesmente ali, sem dizer nada, como se fosse um cão de colo. Eu não estava a par de que a Liga fosse tão dominada por aquele homem. A influência do PSG na Liga e também na DNCG (Comissão Nacional de Controlo e Gestão) tem de ser olhada.»

Recorde-se que em novembro passado o Lyon foi provisoriamente despromovido à II Liga francesa devido a problemas financeiros que terão de ser resolvidos em tempo útil para que essa decisão seja revertida.