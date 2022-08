Houve de tudo um pouco na vitória «gorda» do Paris Saint-Germain na receção ao Montpellier, por 5-2, em jogo da segunda jornada da Ligue 1.

Desde logo, a estreia de sonho de Renato Sanches pelos parisienses: o médio formado no Benfica entrou aos 86 minutos, para o lugar de Verratti, e dois minutos depois marcou, após uma bela assistência de Nuno Mendes.

Mas antes, houve muita ação.

Aos 23 minutos, Mbappé podia ter aberto o marcador, mas falhou um penálti. Começou logo aí a noite pouco feliz do internacional francês, que até viria marcar.

No entanto, a seis minutos do intervalo, um cruzamento tenso de Mbappé resultou no 1-0 para o PSG: Sacko, antigo jogador do Vitória de Guimarães, desviou a bola para a baliza. Estava aberta a muralha do Montpellier.

Antes do intervalo, novo penálti, cometido por Sacko – que noite. Desta vez, foi Neymar que foi chamado à marca dos 11 metros, e o brasileiro não desperdiçou.

Além de Nuno Mendes, refira-se, também Vitinha foi titular – Danilo não saiu do banco. O médio ex-FC Porto esteve envolvido num episódio muito pouco bonito por parte de Mbappé. Vitinha conduzia a bola em contra-ataque, mas optou por passar a bola a Messi. Mbappé não gostou, gesticulou a reclamar com o internacional português e virou costas ao jogo.

Segunda parte começou como terminou a primeira

A segunda parte começou como terminou a primeira: com Neymar a marcar. E de forma improvável. Na grande área, o número 10 da equipa de Christophe Galtier antecipou-se a Sacko e mergulhou para fazer o 3-0… de cabeça.

No ataque tudo corria bem, mas o mesmo não se pode dizer da defesa dos homens de Paris: aproveitando a muita passividade de Sergio Ramos, Marquinhos e companhia, Kahzri reduziu o marcador aos 58 minutos.

Aos 69 minutos, Mbappé tratou de repor a vantagem mais alargada do Paris Saint-Germain, mas nem por isso ficou com um sorrido na cara. Na verdade, o jovem gaulês não esboçou qualquer reação ao golo marcado.

Até final, além do já referido golo de Renato Sanches, houve espaço ainda para um golo anulado a Neymar após um passe fabuloso de Messi e para o segundo golo do Montpellier, aos 90+1 minutos, por Tchato.

Mónaco empata com Gelson

Mais cedo, o Mónaco empatou a uma bola na receção ao Rennes. Nos monegascos, tudo correu mal na primeira parte: Fofana foi expulso aos 15 minutos e Disasi falhou um penálti aos 33 minutos.

A formação visitante adiantou-se no marcador à hora de jogo, por Laborde, Breel Embolo restabeleceu a igualdade aos 72 minutos. Gelson Martins foi lançado no Mónaco a nove minutos dos 90.

