O Paris Saint-Germain aguentou quanto pôde o sofrimento, mas empatou com o Reims (1-1), num jogo em que Vitinha foi titular, enquanto Renato Sanches e Danilo saltaram do banco na segunda parte.

Neymar deu vantagem ao PSG aos 51 minutos, num lance em que combinou a sorte no ressalto que lhe deixou a bola nos pés com a classe que mostrou antes de picar sobre o guarda-redes adversário.

Contudo, pouco depois do golo, as coisas complicaram-se para o campeão francês. Verratti, que tinha entrado ao intervalo da partida para o lugar de Vitinha, foi expulso, por alerta do VAR para falta dura sobre um adversário.

Um lance que foi agridoce para os parisienses, uma vez que o VAR anulou também um penálti a favor do Reims na mesma jogada.

A partir daí, o Reims passou a ser muito mais perigoso, ameaçou várias vezes o golo, e marcou no último lance da partida, aos 90+6m, por Balogun, numa distração coletiva que foi fatal para a pretensão do PSG em vencer.

Este resultado mantém o PSG na liderança do campeonato, mas agora apenas com mais dois pontos do que o Lens que é segundo classificado. Já para o Reims, significou o 12.º jogo consecutivo sem perder, que lhe vale o 12.º lugar.

Nos outros jogos do dia, além da derrota do Lille em casa do Nice, o Lyon foi a casa do Ajaccio vencer por 2-1. Anthony Lopes foi titular no Lyon, num jogo em que os golos foram apontados por Lepenant e Lacazette.

Na luta pela permanência, o penúltimo classificado, Auxerre, venceu na receção ao Montpellier por 2-0, enquanto o Brest goleou o lanterna-vermelha Angers por 4-0. Também o Estrasburgo e perdeu por 2-1 com o Toulouse.