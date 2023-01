O futuro do Paris Saint-Germain parece cada vez mais longe do Parque dos Príncipes. A administração do clube está em «guerra aberta» com a Câmara de Paris e os últimos dias agudizaram uma crise que já era evidente no início de dezembro, quando Nasser Al-Khelaifi garantiu que o clube ia embora se a proposta para a compra do espaço não fosse aceite.

À data, o vice-presidente da câmara da capital francesa, Emmanuel Gregoire, havia dito que a proposta recebida era de cerca de 40 milhões de euros, menos do que, lembrou inclusive, aquilo que tinha sido pago por Leandro Paredes. Khelaifi respondia-lhe com palavras duras e alegava que a administração que assumiu os destinos do clube em 2011 investiu ao longo dos últimos anos mais de 80 milhões de euros em obras no estádio.

Há dias, numa entrevista ao jornal Le Parisien Anne Hidalgo, presidente da câmara de Paris foi mais longe e deu a entender que o Parque dos Príncipes é inegociável. «A nossa posição é fechada e definitiva, trata-se do património dos parisienses», alegou.

Agora, outro dos vice-presidentes da câmara, com o pelouro do espaço público e da mobilidade, reforçou a posição da autarquia. «Estamos num jogo de póquer entre mentirosos. Veremos o que acontece nas negociações», começou por dizer David Belliard em entrevista à RMC Sport.

E foi ainda mais longe: «Não sou partidário da venda de ativos importantes ao setor privado e em particular ao Qatar. O Parque dos Príncipes é um desses ativos. E não pertence ao Qatar, mas aos parisienses e, num sentido mais amplo, aos franceses. Quero que continue a fazer parte do património público.»

O braço de ferro mantém-se e se não houver acordo o Paris Saint-Germain pode mudar-se para outras paragens. Para que, como pretende Nasser Al-Khelaifi, o clube possa atingir, com um estádio dotado de todas as condições, «atingir o máximo a nível financeiro e desporto».