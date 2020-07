O Paris Saint-Germain informou este sábado que Kylian Mbappé sofreu uma «entorse no tornozelo com lesão significativa no compartimento lateral externo» no jogo frente ao Saint-Étienne, na noite de sexta-feira.

Em comunicado, o emblema parisiense não adianta qual será o tempo de paragem do internacional francês, que será agora reavaliado nas próximas 72 horas.

Além de Mbappé, também Thilo Kehrer, Abdou Diallo e Juan Bernat são baixas para Thomas Tuchel.

Recorde-se que Mbappé saiu lesionado frente ao Saint-Étienne, depois de uma entrada duríssima de um adversário.