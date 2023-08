Um Paris Saint-Germain em plena transformação não foi além de um nulo, em pleno Parque dos Príncipes, na abertura da nova edição da liga francesa, num jogo que ficou marcado pela estreia de Gonçalo Ramos.

Um campeão francês irreconhecível, em comparação com a temporada passada, já sem Mbappé, que assistiu ao jogo da bancada, Neymar e Messi, mas com três portugueses em campo. Danilo Pereira relegou Marquinhos para o banco de suplentes, Vitinha foi titular no meio-campo, enquanto Gonçalo Ramos estreou-se também a titular no ataque. No total foram seis as estreias no PSG, juntando também o ex-sportinguista Ugarte.

O avançado do Benfica ainda teve uma boa oportunidade no início do jogo (veja o vídeo associado), logo aos 8 minutos, mas depois sentiu as mesmas dificuldades de toda a equipa para encontrar espaços na bem povoada área do Lorient.

A equipa de Paris teve uma elevada posse de bola, procurou jogar pelas alas e pelo centro, mas chegou ao intervalo com apenas dois remates. O Lorient, por seu lado, fez apenas um, mas ia gelando o Parque dos Príncipes quando Abergel, na sequência de uma transição rápida, atirou de muito longe ao poste.

A segunda parte foi mais do mesmo. Vitinha ainda tentou a sua sorte, com um remate de longe, mas a defesa do Lorient voltou a fechar todos os caminhos para a sua baliza. O jogo arrastou-rapidamente para os minutos finais e acabou com uma bomba de Ugarte, a vinte metros da baliza, mas por cima.

Luis Enrique estreia-se, assim, com um empate na nova edição da liga francesa.