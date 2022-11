O Paris Saint-Germain tremeu na visita a Lorient, mas acabou por somar mais três pontos com uma vitória por 2-1 que lhe permite manter a vantagem no topo da classificação da liga francesa. Neymar, em grande forma a poucas semanas de começar o Mundial, foi a grande figura deste jogo, com um golo e uma assistência para o golo da vitória, marcado por Danilo Pereira.

A equipa do Parque dos Príncipes, desta vez sem Messi (lesionado), mas com três portugueses em campo [Nuno Mendes, Danilo e Vitinha], chegou à vantagem ao minuto nove, graças à perseverança de Neymar, que pressionou o guarda-redes Yvon Mvogo, roubou-lhe a bola, combinou com Ekitike, tirou ainda dois adversários da frente e atirou a contar.

No entanto, logo a abrir a segunda parte, aos 53 minutos, a equipa da casa chegou ao empate, com um grande lance que levantou as bancadas. Uma grande simulação de Moufi, com o nigeriano a deixar passar uma bola para Le Fee, para depois a recuperar mais à frente e desferir um potente remate com o pé esquerdo, sem hipóteses para Donnarumma.

Os minutos correram céleres para o final, mas os visitantes acabaram por recuperar a vantagem, ao minuto 81, mais uma vez, pelos pés de Neymar. Pontapé de canto marcado pelo brasileiro e grande cabeçada de Danilo Pereira na área.

Com este triunfo, o PSG volta a contar com cinco pontos de vantagem sobre o Lens e onze sobre o Rennes e Lorient, os adversários mais próximo na classificação da liga francesa.